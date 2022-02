Feuerwehrmann bei Unfallsicherung getötet: Lewentz bestürzt

Bad Sobernheim/Mainz Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz hat sich tief betroffen über den Tod eines Feuerwehrmanns während eines Einsatzes auf einer Bundesstraße gezeigt. „Der Feuerwehrmann starb, als er im Rahmen eines vorangegangenen Verkehrsunfalls Sicherungsmaßnahmen durchführte, um die Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten“, sagte der SPD-Politiker am Samstag in Mainz.

Der 28 Jährige war am Freitagabend auf der Bundesstraße 41 in Fahrtrichtung Kirn in Höhe der Abfahrt nach Steinhardt (Kreis Bad Kreuznach) von einem Auto angefahren und getötet worden. Er starb nach Darstellung von Polizei und Staatsanwaltschaft noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.