Ahrweiler : Feuerwehrmann bei Brand in Abfallwirtschaftszentrum verletzt

Niederzissen Bei einem Großbrand in einem Abfallwirtschaftszentrum in Niederzissen (Landkreis Ahrweiler) ist ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Nachdem das Feuer am Freitagabend ausgebrochen war, herrschte in der Halle am Samstagmorgen Einsturzgefahr, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Niederzissen mitteilte.

Die Löscharbeiten dauerten demnach am Samstag zunächst noch an. Der leicht verletzte Feuerwehrmann wurde in ein Krankenhaus gebracht, aber zeitnah wieder entlassen.

Nach Angaben der Kreisverwaltung Ahrweiler war die Brandursache zunächst unklar. Insgesamt waren rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Anwohner waren dazu aufgerufen worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Belüftungsanlagen abzustellen. Aufgrund verschiedener Glutnester werde der Einsatz wahrscheinlich noch bis Sonntag andauern, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220730-99-211838/2

(dpa)