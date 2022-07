Statistik : Feuerwehr trotzt Corona-Pandemie: Frauenanteil steigt

Saarbrücken Den Dienst in der örtlichen Feuerwehr finden Frauen zunehmend attraktiv: So wurde im Saarland mit knapp elf Prozent ein neuer Höchststand beim Frauen-Anteil erreicht - Tendenz steigend.

Im Saarland zieht es immer mehr Frauen in die örtliche Feuerwehr. Nach Angaben von Landesbrandinspekteur Timo Meyer stieg die Zahl der Feuerwehrfrauen 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 Prozent auf 1236 und hat damit einen Höchststand erreicht. Das geht aus der Jahresstatistik hervor, die Meyer und Innenminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag in Saarbrücken vorstellten. Der Frauenanteil in den kommunalen Feuerwehren betrage aktuell 10,7 Prozent. Da der Mädchenanteil bei den Jugendfeuerwehren landesweit mit über 24 Prozent deutlich höher liege, könne künftig mit einem weiteren Anstieg des Frauenanteils in der Feuerwehr gerechnet werden.