Feuerwehr rettet drei Personen bei Wohnungsbrand

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild.

Neustadt/Weinstraße Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt an der Weinstraße sind am Sonntag drei Bewohner durch Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt worden. Zwei von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

