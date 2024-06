Tiere Feuerwehr rettet drei Kätzchen aus Lüftungsschacht

Drei Katzenbabys sind in einem Lüftungsschacht in einer Schule in St. Ingbert in Not geraten - und von der Feuerwehr gerettet worden. Dafür habe die Anlage in der vergangenen Woche stückweise zerlegt werden müssen, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Die Tierrettung habe die Kätzchen dann in das Katzenhaus Oberwürzbach gebracht, wo ihre Mutter bereits wartete. Sie hatte die Lüftungsanlage eigenständig verlassen können.