Feuerwehr löscht bedrohlichen Flächenbrand

Welling Mit einem Großeinsatz hat die Feuerwehr in Welling (Kreis Mayen-Koblenz) vermutlich das Übergreifen eines Flächenbrands auf ein Wohngebiet verhindert. „Die Flammen waren fast schon an Garten und Hecke“, sagte Bürgermeister Manfred Gerner am Samstag.

Demnach war der Brand aus zunächst ungeklärter Ursache auf einem abgeernteten Feld am Ortsrand von Welling ausgebrochen.