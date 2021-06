Feuerwehr kühlt Impfzentrum in Fritzlar

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt über eine Straße. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Fritzlar Eine ausgefallene Klimaanlage im Impfzentrum in Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis) hat einen Feuerwehreinsatz nach sich gezogen. Das in einem Zelt untergebrachte Zentrum habe sich in kurzer Zeit auf etwa 38 Grad aufgeheizt, schrieb die Freiwillige Feuerwehr Fritzlar auf Facebook.