Feuerwehr Koblenz baut Hochwasserschutzwand auf

Koblenz Die Feuerwehr in Koblenz hat angesichts des steigenden Rheinpegels am Samstag mit dem Aufbau der Hochwasserschutzwand begonnen. „Ausschlaggebend ist für uns die Prognose der Wasserstände“, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr.

Laut Hochwassermeldezentrum Rhein war der Pegel in Koblenz in den vergangenen zwei Tagen um rund einen Meter auf 338 Zentimeter gestiegen. In den nächsten Tagen sind für die Region zudem Regenschauer vorhergesagt, sodass die Feuerwehr mit einem weiter steigenden Pegel rechnet.