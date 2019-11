Feueralarm in Ferienpark: 350 Menschen müssen in die Kälte

Menschen stehen in Rettungsdecken gehüllt an einem Ferienpark in Nohfelden im Saarland. Foto: Jan Brinkhus/dpa.

Nohfelden/Saarbrücken In einem Ferienpark schlägt der Feueralarm an. Aus dem Schwimmbecken heraus werden die Badegäste vor die Tür gebracht, dann sucht die Feuerwehr nach der Ursache für den Alarm.

Aus dem Wasser heraus in die November-Kälte: Wegen eines Feueralarms mussten am Samstag zahlreiche Badegäste eines Ferienparks im saarländischen Nohfelden ins Freie hinaus. Ohne Zwischenstation in der Umkleidekabine, also nur in ihrer Badekleidung, wurden sie von der Feuerwehr direkt nach draußen vor das Gebäude gebracht und mit Rettungsdecken versorgt. Kurz darauf durften sie in Gebäude, die nicht von dem Alarm betroffen waren, wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Nohfelden berichtete.