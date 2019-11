Feueralarm: Ferienpark teilweise evakuiert

Nohfelden/Saarbrücken In einem Ferienpark in Nohfelden im Saarland sind am Samstag Teile des Hotel- und Wellnessbereichs evakuiert worden. Wie ein Polizeisprecher in Saarbrücken berichtete, hatte die Brandmeldeanlage gegen Mittag ausgelöst.

