Altenkirchen : Feuer zerstört Wohnhaus in Altstadt: Keine Verletzen

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wissen Ein Wohnhausbrand in Wissen im Landkreis Altenkirchen hat das Gebäude unbewohnbar gemacht. Durch die Feuerlast ist der Dachstuhl des Gebäudes in der Altstadt eingekracht, wie die Polizei mitteilte. Zum Zeitpunkt des Brandes haben sich demnach keine Menschen in dem Haus befunden.

Auch die Nachbarhäuser seien durch die Brandbekämpfung der Feuerwehr und den Rauch beschädigt worden. Die Gebäude sind den Angaben nach aber weiter eingeschränkt bewohnbar. Laut Polizei gab es keine Verletzten.

Das Feuer griff aus noch ungeklärter Ursache schnell von der ersten Etage über das Treppenhaus in den zweiten Stock und anschließend auf das Dachgeschoss über, wie es hieß. Ersten Schätzungen zufolge bewege sich der Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

