Feuer zerstört Gebäudekomplexe in Kaiserslautern

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Ein Feuer hat in der Nacht zum Samstag zwei Gebäudekomplexe in der Innenstadt von Kaiserslautern zerstört und erheblichen Sachschaden verursacht. Zeugen hätten in der Nacht die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem es auf dem Gelände einer Firma für Autozubehör starken geraucht habe, teilte die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa