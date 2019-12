Feuer vor Wohnungstür gelegt: Mann in Frankreich verhaftet

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel. Foto: Oliver Berg/dpa.

Saarlouis/Nancy Vier Wochen nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Saarlouis hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 40-Jährige lebt nach Angaben vom Donnerstag im französischen Departement Meurthe-et-Moselle und wurde Anfang der Woche an seinem Arbeitsplatz festgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Er sitze wegen versuchten Mordes und besonders schwerer Brandstiftung in Untersuchungshaft. Der Mann wurde demnach in einem französischen Gefängnis untergebracht und soll in absehbarer Zeit ins Saarland ausgeliefert werden.

Der 40-Jährige soll Mitte November an einer hölzernen Wohnungstür im Dachgeschoss des Hauses Feuer gelegt haben. Die Bewohnerinnen - eine 33 Jahre alte Frau sowie deren elfjährige Tochter - schliefen den Angaben zufolge in der Wohnung und waren erst durch Brandgeräusche geweckt worden. Sie retteten sich über das Dach zu einem Nachbarn. Beide erlitten leichte Rauchvergiftungen.