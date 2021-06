Feuer in Zweifamilienhaus: Etwa 50.000 Euro Schaden

Ein Schrank mit Jacken und Helmen einer Freiwilligen Feuerwehr. Foto: Bernd Wüstneck/zb/dpa/Symbolbild

Höheinöd Im Landkreis Südwestpfalz ist bei einem Feuer in einem Zweifamilienhaus ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstanden. Aus bisher ungeklärter Ursache fing der Balkon des Gebäudes in Höheinöd am Dienstagabend Feuer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Außerdem wurden zwei Zimmer des Hauses durch den Brand beschädigt. Zwei Menschen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.