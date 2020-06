Feuer in Wohnhaus richtet hohen Schaden an

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht am Straßenrand. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Idar-Oberstein/Trier Ein Feuer in einem Wohnhaus in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) hat am Dienstagmorgen einen Schaden von mindestens 150 000 Euro angerichtet. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Polizei Trier mitteilte.

