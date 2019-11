Feuer in Wohnhaus: Bewohnerin will Gebäude nicht verlassen

Püttlingen Nur mit Mühe haben Einsatzkräfte eine 78-Jährige bei einem Brand aus einem Einfamilienhaus im Saarland holen können. Laut Polizei weigerte sich die Bewohnerin am Mittwoch, das stark verqualmte Gebäude in Püttlingen zu verlassen, weil sie die Lage falsch einschätzte.

Die Frau sei schließlich am Arm nach draußen gezogen worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Dabei versuchte die 78-Jährige immer wieder, ins Haus zurückzukehren. Sie kam schließlich mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Ein defekter Durchlauferhitzer im Badezimmer hatte den Brand ausgelöst. Ein Schaden am Haus entstand nach ersten Erkenntnissen nicht.