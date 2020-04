Feuer in Waldstück: Polizei vermutet Brandstiftung

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild.

Nimshuscheid In Nimshuscheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist ein etwa ein Hektar großes gerodetes Waldstück in Brand geraten. Der Polizei geht nach derzeitigem Stand von Brandstiftung aus, wie es in einer Mitteilung von Dienstag heißt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa