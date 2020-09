Feuer in Schreinerei: Bis zu 300 000 Euro Schaden

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht im Sonnenuntergang auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Langenlonsheim Ein Schaden von schätzungsweise mehreren Hunderttausend Euro ist bei einem Brand in einer Schreinerei in Langenlonsheim (Landkreis Bad Kreuznach) entstanden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 61 Jahre alte Besitzer, der in der Nähe der Schreinerei wohnt, am Montagmorgen noch versucht, das Feuer zu löschen.

Dabei erlitt er eine leichte Rauchgasvergiftung, musste aber nicht ins Krankenhaus.