Feuer in Roller-Werkstatt: Keine Schadstoffe in Luft gelangt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild.

Remagen Die Werkstatt eines E-Roller-Herstellers in Remagen (Kreis Ahrweiler) ist am Mittwochmorgen in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung bat die Polizei die Anwohner vorübergehend, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

