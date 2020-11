Feuer in Pirmasens: Siebenjährige im Krankenhaus gestorben

Pirmasens Nach dem Wohnhausbrand in Pirmasens ist ein lebensgefährlich verletztes, sieben Jahre altes Mädchen im Krankenhaus gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer bei dem Feuer in der Nacht zum Freitag auf zwei, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte.

Die fünf Jahre alte Schwester des Mädchens war noch am Brandort ihren schweren Verletzungen erlegen.