Feuer in Pirmasens mit zwei toten Kindern: Suche nach Grund

Ein Feuerwehrauto fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Pirmasens Nach dem Brand in einem Wohnhaus in Pirmasens mit zwei toten Kindern liegen der Staatsanwaltschaft noch keine Hinweise auf die Brandursache vor. Ein Sachverständiger werde voraussichtlich am Dienstag seine Arbeit aufnehmen, teilte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Montag mit.

Zuvor müssten die Versorgungsleitungen des Hauses stillgelegt und ein Statiker hinzugezogen werden, da das Haus einsturzgefährdet sei.

Bei dem Brand in der Nacht zum Freitag waren zwei Schwestern im Alter von fünf und sieben Jahren ums Leben gekommen. Das fünfjährige Mädchen erlag noch am Brandort seinen schweren Verletzungen, ihre sieben Jahre alte Schwester starb am Samstag im Krankenhaus. Die Eltern und weitere vier Kinder blieben bei dem Feuer unverletzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen Teile des verwinkelten dreistöckigen Gebäudes bereits in Flammen. Die beiden Mädchen befanden sich noch in dem Gebäude und wurden von der Feuerwehr herausgeholt.