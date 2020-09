Feuer in Pferdestall einer Koblenzer Reitanlage

Feuerwehrmänner in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Koblenz Ein Pferdestall einer Reitanlage in Koblenz ist am Mittwoch in Brand geraten. Die Pferde konnten nach Auskunft der Polizei rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Laut Feuerwehr waren am Brandort im Stadtteil Metternich auch keine Menschen in Gefahr gewesen.

