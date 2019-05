Feuer in Lagerhalle: Ex-Mitarbeiter gesteht Brandstiftung

Männer der Feuerwehr sitzen in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/Archiv.

Hermeskeil Das Feuer in einer Lagerhalle in Hermeskeil Anfang Mai ist vermutlich von einem ehemaligen Mitarbeiter der Firma gelegt worden. Der 22-Jährige aus Thalfang habe die Tat gestanden, teilte die Polizei in Trier am Mittwoch mit.

