Feuer in Klinik: Polizei nimmt möglichen Brandstifter fest

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Landstuhl/Kaiserslautern Ein Brand hat in einem Krankenhaus in Landstuhl (Landkreis Kaiserslautern) einen Schaden von mindestens 100 000 Euro angerichtet. Die Polizei nahm einen 31 Jahre alten Mann fest. Er wird verdächtigt, am Samstag das Feuer in einem Lagerraum im sechsten Obergeschoss der Klinik gelegt zu haben.

