Feuer in Hotel im Kreis Bad Dürkheim: Feuerwehr-Großeinsatz

Feuerwehrleute löschen in der Nacht ein Großfeuer in einem Hotel in Kallstadt. Foto: Marco Hanna/Crash 24H News/dpa.

Kallstadt In Kallstadt ist am Donnerstagabend ein Hotel durch einen Brand stark beschädigt worden. Nach Polizeiangaben wurde ein Mitarbeiter mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Den weiteren sechs Mitarbeitern gehe es gut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Sie hatten sich gemeinsam mit den internationalen Gästen aus dem Gebäude mit dem brennenden Dach retten können. „Sieben Gäste sind in einer anderen Pension untergebracht“, sagte ein Polizeisprecher.