Feuer in Einfamilienhaus verursacht sechsstelligen Schaden

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Enkirch Der Dachstuhl eines Wohnhauses ist in der Moselgemeinde Enkirch in der Nacht auf Mittwoch in Brand geraten. Die Löscharbeiten seien schwierig, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr war demnach am Morgen noch im Einsatz.

