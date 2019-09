Feuer in Einfamilienhaus: Ermittlungen gehen weiter

Ober-Olm/Mainz Nach einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Ober-Olm (Kreis Mainz-Bingen) geht die Suche nach der Brandursache weiter. Bislang gebe es keine neuen Erkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen.

