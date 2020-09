Feuer in der Innenstadt von Kaiserslautern: Ursache unklar

Der Schriftzug „Polizei“ ist vor einem Polizeirevier zu sehen. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Die Ursache des Feuers am Wochenende in der Innenstadt von Kaiserslautern ist weiterhin unklar. „Der Brandort wird heute inspiziert, eventuell wird es Sachverständigen-Gutachten geben“, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag.

