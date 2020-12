Feuer in Bopparder Grundschule

Boppard Eine Grundschule in Boppard hat am Montag in Flammen gestanden. Eine hohe schwarze Rauchsäule stieg auf. „Verletzte sind bislang nicht bekannt“, sagte ein Koblenzer Polizeisprecher am Spätnachmittag.

