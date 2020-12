Feuer in Bopparder Grundschule: Millionenschaden

Der Schriftzug Feuerwehr steht an der Jacke eines Feuerwehrmannes. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

Boppard Eine Grundschule in Boppard hat am Montag in Flammen gestanden. Der Sachschaden werde auf rund eine Million Euro geschätzt, teilte die Polizei am Abend mit. Die Polizei ermittelt gegen drei Jugendliche.

