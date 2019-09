Feuer im Backofen: 95-Jährige kommt mit Schrecken davon

Lahnstein Ausströmendes Gas hat am Samstagmittag in Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) den Backofen einer 95 Jahren alten Frau in Brand gesetzt. Zuvor gab es in der Wohnung eine Verpuffung, wie die Polizei mitteilte.

