Feuer bricht beim Kochen aus: Ein Verletzter

Ein Blick auf die Front eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Hauke-Christian Dittrich/Archivbild.

Bullay Bei einem Küchenbrand in Bullay (Landkreis Cochem-Zell) ist ein Mensch leicht verletzt worden. Das Feuer war am späten Montagabend beim Kochen in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

