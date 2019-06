Feuer auf Mülldeponie in Reichenbach

Feuerwehrleute löschen in Reichenbach bei Idar-Oberstein den Brand auf einer Mülldeponie. Foto: Christian Schulz.

Reichenbach Ein Feuer hat auf einer Mülldeponie in Reichenbach bei Idar-Oberstein einen Schaden von rund 260 000 Euro angerichtet. Auf einer Fläche von 200 bis 300 Quadratmetern ging am frühen Dienstagmorgen Hausmüll in Flammen auf, wie ein Polizeisprecher sagte.

Auch ein Müllschredder wurde durch die Flammen beschädigt. 95 Kräfte Freiwilliger Feuerwehren und der benachbarten Bundeswehr-Feuerwehr rückten an. Zwar war der Brand nach wenigen Stunden unter Kontrolle, dennoch waren Feuerwehrleute bis zum Nachmittag im Einsatz, um Glutnester zu löschen.