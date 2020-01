Feuchteschäden: Nibelungenmuseum soll saniert werden

Worms Rund 20 Jahre nach seiner Eröffnung braucht das Nibelungenmuseum in Worms nach Ansicht der Betreiber eine tiefgreifende Sanierung. Die vielen baulichen Mängel seien teilweise gar nicht oder nur mit immensem Aufwand zu beheben, betonte die Kommune in einer Beschlussvorlage für mehrere Ausschüsse des Stadtrats.

Die Vertreter sollen an diesem Donnerstag (23.1.) entscheiden, ob sie Baumaßnahmen in einer Höhe von mindestens 835 000 Euro plus noch unbekannte Kosten zur Sanierung der Stadtmauer zustimmen. Der Stadtrat will dann am 5. Februar beraten.