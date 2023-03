Zwei Explosionen Festnahmen nach Sprengung eines Geldautomaten Ludwigshafen

Der Polizei zufolge wurden der Raum, in dem der Automat aufgestellt war, und der benachbarte Supermarkt durch die Sprengung erheblich beschädigt. Die genaue Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. Ob Geld erbeutet wurde, war am Morgen nach der Tat noch unklar. Anwohner waren in der Nacht durch zwei Explosionen geweckt worden und hatten die Polizei verständigt, wie es hieß.