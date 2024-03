Staatsanwaltschaft Mainz Festnahmen: Internationaler Einsatz gegen Zwangsprostitution

Am Dienstag durchsuchten die Beamten den Angaben zufolge fünf Wohnungen in Rheinland-Pfalz, Spanien, Rumänien und Bayern. Die 36 Jahre alte Beschuldigte kam auf Anordnung des Amtsgerichts Mainz in Untersuchungshaft. Der 47-Jährige sitze in einem spanischen Gefängnis und solle nach Deutschland ausgeliefert werden.