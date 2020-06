Festnahme nach Verfolgung: Schlagring und kein Führerschein

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild

Trier Nach einer Verfolgungsjagd hat die Polizei in Trier einen 26-jährigen Autofahrer festgenommen und gegen ihn Verfahren wegen Fahrens ohne Führerschein und Waffenbesitzes eingeleitet. Der Mann habe sich in der Nacht zum Sonntag einer Verkehrskontrolle entzogen, hieß es in einer Polizeimitteilung.

