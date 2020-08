Festnahme nach Bedrohung mit Schusswaffe

Handschellen sind an einem Gürtel eines Beamten befestigt. Foto: Frank Molter/dpa

Neustadt an der Weinstraße Nach der Bedrohung mehrerer Menschen mit einer Schusswaffe an Bahnhöfen und in einem Zug in der Pfalz ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Das teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Der Verdächtige soll am Dienstag zusammen mit einem weiteren Mann zunächst mehrere Menschen am Bahnhof in Deidesheim bedroht haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dann kam es nach bisherigen Ermittlungen zu einem Wortgefecht mit einem 22 Jahre alten Fahrgast in einem Zug nach Neustadt an der Weinstraße. Dabei soll einer der Männer dem 22-Jährigen eine Schusswaffe vor das Gesicht gehalten habe. Am Bahnhof in Neustadt soll er schließlich auf den Kopf des Kontrahenten gezielt, dann die Waffe zurückgezogen und in den Himmel geschossen haben.