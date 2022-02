Festnahme nach Aufruf zur Gewalt gegen Polizisten

Roger Lewentz (SPD) spricht vor der Fritz-Wunderlich-Halle. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Idar-Oberstein Die rheinland-pfälzische Polizei hat einen Mann festgenommen, der im Internet Hasskommentare gegen Polizisten verbreitet und zur Gewalt aufgerufen haben soll. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 55-Jährige in seinem öffentlichen Facebook-Profil zwei Videos hochgeladen, in denen er unter anderem Anleitung gab, Polizeibeamtinnen und -beamte auf einen Feldweg zu locken und aus dem Hinterhalt zu beschießen.

Spezialkräfte der Polizei überwältigten den Mann am späten Donnerstagabend in seinem Haus in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen (Landkreis Birkenfeld).

„In einer ersten spontanen Äußerung bestätigte er seinen mörderischen Hass auf die Polizei“, teilten die Beamten weiter mit. Der Mann wurde festgenommen und aufgrund seines Zustands in der Psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses in Gewahrsam genommen. Zuvor hatte bereits Innenminister Roger Lewentz (SPD) kurz über den Fall berichtet.

Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten strafrechtlich verantworten. Nach eingehender psychiatrischer Untersuchung und ersten polizeilichen Maßnahmen sei der 55-Jährige auf freien Fuß gesetzt worden, da kein weiterer Haftgrund bestanden habe, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen dauerten an.

(dpa)