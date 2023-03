Trier Festnahme nach Angriffen von Radfahrer auf Passanten

Gegen den Deutschen besteht laut Staatsanwaltschaft unter anderem der Tatverdacht des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung. So soll er in der Nacht zum 15. Februar einen 20 Jahre alten Passanten, der in der Fußgängerzone unterwegs war, schwer verletzt haben: Der Beschuldigte sei von hinten kommend mit seinem Fahrrad an seinem Opfer vorbeigefahren und habe „ihm unvermittelt einen schweren Pflasterstein“ gegen den Kopf geschlagen. Der 20-Jährige erlitt Schädelfrakturen.