Polizeieinsatz Festivalbesucher verletzt Sanitäter: Von Mutter abgeholt

Losheim am See · Bei einem Festival im Saarland hat ein 21-jähriger Randalierer vier Rettungssanitäter verletzt. Der Mann sei stark betrunken und offenbar unter Drogeneinfluss beim Sicherheitspersonal der Veranstaltung am Losheimer Stausee erschienen, teilte die Polizei am Montag mit.

04.09.2023, 17:26 Uhr

Rettungssanitäter hätten ihn dann auf einer Trage zum Sanitätszelt gebracht. Dort habe der Mann zwei Sanitätern mit der Faust ins Gesicht geschlagen und zwei weiteren mit einer abgebrochenen Metallstange der Trage in die Rippen und auf den Unterarm gehauen. Alle vier erlitten dadurch leichte Verletzungen. Zu Hilfe eilende Polizisten fesselten den Angaben nach den sich heftig wehrenden und spuckenden Mann und brachten ihn „mit Spuckschutz versehen“ zur Polizeidienststelle. Während einer darauf folgenden Blutentnahme und Durchsuchung des Mannes habe dieser die Beamten fortlaufend beschimpft. Am Ende sei der Randalierer, der eine geringe Menge Marihuana bei sich hatte und den Gebrauch von Amphetaminen einräumte, von seiner Mutter abgeholt worden. Der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD) verurteilte die Attacke des Festivalbesuchers auf die Sanitäter. „Angriffe auf Einsatzkräfte sind nicht hinnehmbar. Solche Taten müssen konsequent aufgeklärt und geahndet werden“, teilte Jost mit. Eine Verschärfung des Strafrechts brauche es dazu nicht. Wichtiger sei, dass der vorhandene Strafrahmen konsequent angewandt und möglichst zeitnah sanktioniert werde. © dpa-infocom, dpa:230904-99-66060/3

