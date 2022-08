Film : Festival des deutschen Films mit „Sayonara Loreley“ eröffnet

Ludwigshafen Mit der Komödie „Sayonara Loreley“ von Wolfgang Murnberger ist das 18. Festival des deutschen Films im pfälzischen Ludwigshafen eröffnet worden. Zur Vorführung am Mittwochabend auf einer Insel im Rhein begrüßte Intendant Michael Kötz unter anderem mehrere Mitwirkende an dem Film sowie Vertreter von Landespolitik und Wirtschaft.

Der Zweck des Festivals sei „etwas schwer zu Fassendes und trotzdem Lebenswichtiges“, sagte Kötz in der Eröffnungsrede. „Es ist das Erlebnis, mit anderen in einem großen Kino gemeinsam einer Geschichte zu folgen, die erzählt wird auf einer Leinwand, die wie ein großes Fenster hinaus in die Welt ist und doch zugleich hinein in uns selber.“ Er freue sich, dass die Filmschau nach der von der Pandemie stark geprägten Zeit wieder in gewohnter Form stattfinde.