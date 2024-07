Filmfestival Festival des deutschen Films mit Preisen im Jubiläumsjahr

Das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen (21. August bis 8. September) vergibt in seinem 20. Jubiläumsjahr Preise für Schauspielkunst an Liv Lisa Fries („Babylon Berlin“), Christoph Maria Herbst („Contra“) und Joachim Król („Preis der Freiheit“). Der Preis gehe „an herausragende Persönlichkeiten der Schauspielkunst“, teilten die Veranstalter in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz mit, und betonte „die Bedeutung derer, die dem deutschen Film ein Gesicht geben und dabei nicht nur für Glamour sorgen, sondern vor allem als wichtige Künstlerinnen und Künstler anzusehen sind“.