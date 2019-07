Festival des deutschen Films in Ludwigshafen zeigt 84 Filme

Besucher des Festivals des deutschen Films gehen über die Parkinsel. Foto: Markus Prosswitz/Archivbild.

Ludwigshafen In drei Kinozelten auf einer Insel im Rhein zeigt das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen in diesem Jahr insgesamt 84 Filme. „Damit präsentieren wir vom 21. August bis 8. September die ganze Breite des Spektrums - von klassisch, stilbewusst und eigenwillig erzählt“, sagte Direktor Michael Kötz am Montag bei der Bekanntgabe des Programms.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Den 15. Jahrgang des Festivals eröffnet der Ost-West-Thriller „Wendezeit“ von Regisseur Sven Bohse. Den Preis für Schauspielkunst erhält in diesem Jahr die Österreicherin Julia Koschitz („Pass gut auf ihn auf!“).