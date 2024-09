Kino-Jubiläum am Rhein Festival des deutschen Films geht zu Ende

Das 20. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen kürt am Samstag (19.00 Uhr) seinen Sieger. Neben den elf Produktionen, die um den Filmkunstpreis konkurrieren, waren weitere 28 Filme für die Auszeichnung des Rheingold Publikumspreises im Rennen. Insgesamt präsentierten sich im Jubiläumsjahr 64 Produktionen in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz.