Besucherrekord Festival des deutschen Films endet mit Besucherrekord

Bei einer Gala auf der Parkinsel im Rhein hat das Festival des deutschen Films Ludwigshafen seine diesjährigen Auszeichnungen vergeben. Der Filmkunstpreis werde in drei Kategorien verliehen, teilten die Veranstalter mit. Geehrt wurden Angelina Maccarone für „Klandestin“ (Bester Film) und Thomas Arslan für „Verbrannte Erde“ (Beste Regie) sowie Oliver Ziegenbalg für „One For The Road“ (Bestes Drehbuch).