Festgefahrerer Schiffsverband auf dem Rhein wieder frei

Bingen Ein Schiffsverband mit mehr als 5000 Tonnen Kies an Bord hat sich am Sonntag auf dem Rheingrund bei Bingen festgefahren und erst am Montag seine Reise fortsetzen können. Ein erster Versuch, den Schubverband - ein Motorschiff und ein antriebsloser Leichter - freizuschleppen, scheiterte am Sonntagabend, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Später gelang es, das Motorschiff abzukoppeln und freizuschleppen. Der Schiffsverkehr wurde bei Bingen vorübergehend umgeleitet.