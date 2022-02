Festgefahrenes Schiff mit Gefahrgut auf Rhein freigeschleppt

Weißenthurm Ein Rheinschiff ist bei Koblenz auf Grund gelaufen. Die Polizei vermutet einen Fahrfehler.

Ein Tankschiff mit Gefahrgut hat sich am Donnerstagabend auf dem Rhein nahe Koblenz festgefahren und ist am Freitagmorgen freigeschleppt worden. Das Schweizer Schiff mit 1355 Tonnen Salpetersäure steckte bei der Rheininsel Weißenthurmer Werth fest. Am Freitagmorgen schleppte es ein großes Containerschiff mit einem Tau beim zweiten Versuch frei, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte.