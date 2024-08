Unternehmensansiedlungen Fernis bei Standortpolitik für gewisses Umdenken in Kommunen

Zuletzt hatte etwa die Entscheidung des US-Pharmaunternehmens Eli Lilly bundesweit für Aufsehen gesorgt, in Alzey eine neue Fertigungsstätte für rund 2,3 Milliarden Euro zu bauen. 2027 will der schon in Ludwigshafen ansässige US-Pharmakonzern Abbvie in der zweitgrößten Stadt von Rheinland-Pfalz ein neues, rund 150 Millionen Euro teures Forschungs- und Entwicklungsgebäude in Betrieb nehmen. Außerdem könnte in den kommenden Jahren ein großes Rechenzentrum in rheinhessischen Nierstein entstehen, das zumindest plant der japanische Telekommunikationskonzern Nippon Telegraph and Telephone (NTT).