Ferngasleitung bei Bauarbeiten getroffen

Bullay Bei Bohrarbeiten ist in der Nähe von Bullay eine Ferngasleitung getroffen worden. Die Bahnstrecke zwischen Koblenz und Trier wurde am Mittwochnachmittag gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Der Straßenverkehr konnte hingegen bald wieder freigegeben werden.

Um die Schadstelle genauer zu untersuchen, müssen nun alle Leitungen freigelegt werden. Die Arbeiten am Unfallort dauern an. Die Sperrung der Bahnstrecke wird nach derzeitiger Einschätzung noch bis weit in den Donnerstag andauern.